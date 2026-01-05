ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
1 хв

Суперкубок Іспанії-2026: розклад і результати матчів

Мінітурнір за участю чотирьох команд прийматиме Саудівська Аравія.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Суперкубок Іспанії

Суперкубок Іспанії / © Associated Press

Від 7 до 11 січня в Саудівській Аравії відбудеться Суперкубок Іспанії-2026 з футболу.

Володар трофею визначиться у форматі мінітурніру за участю чотирьох команд.

У півфіналах "Барселона" позмагається з "Атлетиком" Більбао, а мадридський "Реал" українського воротаря Андрія Луніна зустрінеться з "Атлетіко" Мадрид.

Розклад і результати матчів Суперкубка Іспанії-2026

Півфінали

Середа, 7 січня

21:00 "Барселона" – "Атлетик"

Четвер, 8 січня

21:00 "Атлетіко" – "Реал" Мадрид

Фінал

Неділя, 11 січня

21:00 "Барселона" / "Атлетик" – "Атлетіко" / "Реал" Мадрид

Торік володарем Суперкубка Іспанії стала "Барселона", яка у фіналі в надрезультативній грі рознесла "Реал" (5:2).

Найбільше разів вигравала цей трофей "Барселона" – 15. Далі йде мадридський "Реал" – 13 перемог у Суперкубку Іспанії.

Дата публікації
Кількість переглядів
71
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie