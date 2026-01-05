- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 71
- Час на прочитання
- 1 хв
Суперкубок Іспанії-2026: розклад і результати матчів
Мінітурнір за участю чотирьох команд прийматиме Саудівська Аравія.
Від 7 до 11 січня в Саудівській Аравії відбудеться Суперкубок Іспанії-2026 з футболу.
Володар трофею визначиться у форматі мінітурніру за участю чотирьох команд.
У півфіналах "Барселона" позмагається з "Атлетиком" Більбао, а мадридський "Реал" українського воротаря Андрія Луніна зустрінеться з "Атлетіко" Мадрид.
Розклад і результати матчів Суперкубка Іспанії-2026
Півфінали
Середа, 7 січня
21:00 "Барселона" – "Атлетик"
Четвер, 8 січня
21:00 "Атлетіко" – "Реал" Мадрид
Фінал
Неділя, 11 січня
21:00 "Барселона" / "Атлетик" – "Атлетіко" / "Реал" Мадрид
Торік володарем Суперкубка Іспанії стала "Барселона", яка у фіналі в надрезультативній грі рознесла "Реал" (5:2).
Найбільше разів вигравала цей трофей "Барселона" – 15. Далі йде мадридський "Реал" – 13 перемог у Суперкубку Іспанії.