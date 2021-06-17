"Супермен повернувся": легендарний воротар Буффон перейшов у свій перший клуб

43-річний голкіпер виступатиме в Серії B.

Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон, який раніше оголосив про відхід з "Ювентуса", знайшов новий клуб.

43-річний воротар продовжить кар’єру в "Пармі", яка за підсумками минулого сезону вилетіла до другого дивізіону Чемпіонату Італії.

"Хрестоносці" оголосили про підписання Буффона в оригінальному стилі. На відео воротар бере лопату і починає копати газон, а потім знаходить скриню, де лежить форма "Парми" і костюм Супермена (одне з прізвиськ Буффона - прим.).

"Він повернувся на своє місце. Він повернувся додому", - йдеться в підписі до ролика.

Буффон є вихованцем "Парми". У 1995 році він розпочав тут дорослу кар’єру, а в 2001 році перейшов у "Ювентус".

Також протягом сезону-2018/19 він виступав за ПСЖ, після чого повернувся до "Старої синьйори".

Всього у складі "Ювентуса" Джанлуїджі зіграв 683 матчі. Це другий результат в історії клубу.

Буффон є рекордсменом італійської Серії А за кількістю зіграних у ній поєдинків (656) і виграних чемпіонських титулів (10).

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