"Супермен повернувся": легендарний воротар Буффон перейшов у свій перший клуб

43-річний голкіпер виступатиме в Серії B.
Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон, який раніше оголосив про відхід з "Ювентуса", знайшов новий клуб.
43-річний воротар продовжить кар’єру в "Пармі", яка за підсумками минулого сезону вилетіла до другого дивізіону Чемпіонату Італії.
"Хрестоносці" оголосили про підписання Буффона в оригінальному стилі. На відео воротар бере лопату і починає копати газон, а потім знаходить скриню, де лежить форма "Парми" і костюм Супермена (одне з прізвиськ Буффона - прим.).
"Він повернувся на своє місце. Він повернувся додому", - йдеться в підписі до ролика.
He is back where he belongs.— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021
He is back home.#SupermanReturns @gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX
- Буффон є вихованцем "Парми". У 1995 році він розпочав тут дорослу кар’єру, а в 2001 році перейшов у "Ювентус".
- Також протягом сезону-2018/19 він виступав за ПСЖ, після чого повернувся до "Старої синьйори".
- Всього у складі "Ювентуса" Джанлуїджі зіграв 683 матчі. Це другий результат в історії клубу.
- Буффон є рекордсменом італійської Серії А за кількістю зіграних у ній поєдинків (656) і виграних чемпіонських титулів (10).