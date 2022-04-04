Суперництво не на часі: один із лідерів "Шахтаря" приєднався до тренувань "Динамо" в Румунії

Суперництво не на часі: один із лідерів "Шахтаря" приєднався до тренувань "Динамо" в Румунії

Тарас Степаненко підтримує форму разом зі столичним клубом.

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко прибув до розташування київського "Динамо" в Румунії. 32-річний гравець збірної України тренуватиметься з першою командою "біло-синіх".

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Наразі "біло-сині" готуються до серії товариських матчів з європейськими клубами, які відбуватимуться під гаслами "Матч за Мир! Зупинимо Війну!" Метою проведення цих поєдинків є інформування міжнародної спільноти про війну в Україні та збір коштів для підтримки українців, які постраждали від вторгнення російських окупантів.

Зазначається, що Степаненко не братиме участі у цих матчах, а лише підтримуватиме форму в тренувальному процесі разом із гравцями "Динамо".

"Наш клуб не ділить футболістів на своїх та чужих, особливо зараз, у скрутні часи страшної війни у нашій країні. Інтереси національної збірної завжди мали велике значення для нашого клубу, тому "Динамо" радо прийняло Тараса до свого розташування і допомагатиме йому підтримувати форму", - йдеться в заяві столичного клубу.

ФК Динамо Київ

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли тренувальну базу "Шахтаря" під Києвом.

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