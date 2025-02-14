Суперник Берінчика перепросив українця за звинувачення у расизмі: хто насправді потролив американця

Американський боксер легкої ваги Кейшон Девіс попросив вибачення у володаря титулу WBO українця Дениса Берінчика, якого раніше звинуватив у расизмі.

Американець записав відео в Instagram, розповівши, що став жертвою тролінгу від чемпіона світу за версією WBO у першій напівсередній вазі – свого співвітчизника Теофімо Лопеса.

Тож Кейшон перепросив Берінчика, адже не українець, а саме Лопес надіслав йому коробку з бананами та кавуном.

"Банани. Зеленющі. Банани. Навіть не жовті. Брате, я дивився "Дору-мандрівницю". У Дори банани були жовті. Чому мої банани не жовті? Він хоче мене налякати. Якого біса?

А потім я почув, що це зробив Тео. Тео, ти робиш все, щоб бути значущим. Це через його податки. Проблеми з податками? Це податки його вбивають. То він намагався грошей шукати?

Він хотів битися з чемпіоном світу. Чемпіоном світу за версією IBF. Я не буду називати його ім'я (Річардсон Гітчінс – прим.). Він повинен був зрозуміти, що це недостатньо великий бій. І він, ймовірно, програє цей мотлох. Так що тепер він намагається прийти сюди.

Знаєш що? Я не буду з тобою битися. Я не допомагатиму тобі. Давай, називай мене наляканим і все таке. Мені байдуже. Я не буду тобі допомагати. Ти прийшов у цю гру багатим, а підеш банкрутом. Ти расист, брате. Я не хочу битися з тобою, Тео. Бийся з ким-небудь іншим. Знову бийся з Клаггеттом.

І до команди Берінчика – перепрошую. Ми з командою збиралися сказати це сьогодні, поки він не штовхнув мене. Але зараз я заспокоївся. Я спокійний, я не зациклююсь на цьому лайні по-справжньому. Вибачте, що наговорив на вас перед усім світом.

Тепер я розумію, чому ви робили те, що робили, бо не хотіли мати вигляд расистів. Я це розумію, і я, і ви знаєте, люди розмовляли зі мною і пояснили мені. Вони українці, вони поважають людей. Так само як і "Бізнесмен" (прізвисько Кейшона – прим.). Вони б ніколи не зайшли занадто далеко.

Тож коли Лопес виклав це маленьке відео, це був розумний хід, це було розумне просування. Знаєте, він дуже добре себе пропіарив. Я сподіваюся, що він отримає свій бій, але він не буде битися зі мною. Я не хочу битися з ним", – сказав Девіс.

Поєдинок між Берінчиком та Девісом відбудеться у ніч проти 15 лютого в Нью-Йорку (США) на легендарній арені "Madison Square Garden". Орієнтовний час початку бою – не раніше 5:30 ранку за київським часом.

Для Дениса це буде перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

Напередодні Берінчик і Девіс показали вагу та провели фінальну битву поглядів, яка закінчилася невеличкою сутичкою зі штовханиною.

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У послужному списку 36-річного Берінчика 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

В активі 25-річного Кейшона 12 перемог (8 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо та володіє поясом WBO Intercontinental у легкій вазі.

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