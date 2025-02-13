Суперник Берінчика звинуватив його в расизмі перед титульним боєм – що відповів українець

Американський боксер легкої ваги Кейшон Девіс звинуватив володаря титулу WBO українця Дениса Берінчика у расизмі напередодні їхнього чемпіонського бою.

Американець у соцмережі X опублікував фото картонної коробки з фруктами, яку йому нібито надіслав український чемпіон. У ній були банани та кавун, а також записка англійською мовою.

"Я хочу звернути увагу на те, що ця людина приїхала до Америки, щоб дати мені банани та кавун із запискою. Це непрофесійно, і я вважаю, що це расизм. Тепер цей бій став для мене ще більш особистим.

Ви всі чули, що я сказав – цей чоловік приніс коробку бананів і кавун. Він привіз коробку бананів і кавун до Америки, щоб доставити їх до мого номеру, принести до мого номеру, і я сприйняв це як расизм. Тож у мене є для нього відповідь", – сказав Девіс.

Фото: x.com/KeyshawnDavis8

Водночас сам Берінчик відповів, що не робив цього, адже не вміє писати англійською, і всі звинувачення на його адресу є безпідставними.

"Я нічого не надсилав і тим більше не писав, бо не вмію писати англійською. Чи націлений я на нокаут у бою з Девісом? Побачимо", – сказав Берінчик в інтервю YouTube-каналу FightHype.com.

Поєдинок між Берінчиком та Девісом відбудеться у ніч проти 15 лютого в Нью-Йорку (США) на легендарній арені "Madison Square Garden".

Для Дениса це буде перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

У послужному списку 36-річного Берінчика 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

В активі 25-річного Кейшона 12 перемог (8 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо та володіє поясом WBO Intercontinental у легкій вазі.

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