Суперник "Динамо" накидав п'ять голів у чемпіонаті Франції перед зустріччю з кривдниками "біло-синіх" у ЛЄ

У неділю, 11 вересня, "Ренн" у рамках 7-го туру французької Ліги 1 приймав на своєму полі "Осер".

"Ренн" впевнено переміг "Осер" у домашньому матчі чемпіонату Франції - 5:0 .

Господарі поля відкрили рахунок вже на 5-й хвилині - відзначився Камал Сулемана. Більше у першому таймі "Ренн" не забивав.

Розгром гостей суперник "Динамо" у Лізі Європи розпочав у середині другого тайму - Амін Гуїрі подвоїв перевагу "Ренна", потім Мартен Тер'є забив третій м'яч, Флав'єн Те - четвертий, а Маттіс Аблін поставив крапку у поєдинку.

"Ренн" має у активі 11 очок та посідає шосте місце в турнірній таблиці Ліги 1. "Осер" йде на 14-му рядку з 7 балами.

У наступному турі "Ренн" на виїзді зустрінеться з "Олімпіком", а "Осер" прийматиме "Лор'ян".

У четвер, 14 вересня, "червоно-чорні" зустрінуться у другому турі групового раунду Ліги Європи з кривдником "Динамо" - турецьким "Фенербахче". Натомість київський клуб протистоятиме АЕКу.

Читайте також:

"Аталанта" з Малиновським не змогла обіграти аутсайдера та повернути лідерство в Серії А

Яремчук двома асистами допоміг "Брюгге" виграти п'ятий поспіль матч у чемпіонаті Бельгії

"Інтер" у кінцівці видряпав перемогу над "биками" та увірвався до топ-3 Серії А (відео)