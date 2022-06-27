Суперник "Динамо" в Лізі чемпіонів хоче підсилитися форвардом збірної України - ЗМІ

Турецький "Фенербахче" виявляє зацікавленість у нападнику "Дніпра-1" - Артемі Довбику.

Так, турецький гранд найближчим часом має намір посилити атакуючий потенціал команди, і Довбик здається їм чудовим кандидатом для досягнення цієї мети.

Про зацікавленість із боку "канарок" до Артема повідомляє Aksam.

Зазначається, "Фенербахче" спробує домовитись із Довбиком та його нинішнім клубом "Дніпром-1" вже у найближчий термін, аби український форвард зумів пройти з командою тренувальний збір в Австрії, запланований на 1-7 липня. Клуб із Туреччини хоче оформити трансфер ще до першого матчу кваліфікації у Лізі чемпіонів, де стамбульцям протистоятиме київське "Динамо".

Цікаво, що за інформацією Sport Arena, Довбик не веде перемовин із "Фенербахче".

Зазначимо, що 25-річний Довбик є найкращим бомбардиром УПЛ за підсумками першої частини сезону. У його активі 14 забитих м'ячів (три - з пенальті);

Окрім "Фенербахче", на Довбика також претендують італійський "Торіно" та англійський "Ноттінгем Форрест". Нападник має контракт із "Дніпром-1", який розрахований до кінця 2024 року. За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає 5 мільйонів євро;

Довбик вже має досвід виступів за кордоном. Раніше Артем грав в оренді за молдовську "Зорю" Бельци та "Сендерйюске" і "Мідтьюлланд" із Данії. За збірну України Артем зіграв вісім поєдинків, у яких забив три голи. Широкій громадськості форвард став відомим після свого переможного гола у ворота збірної Швеції у матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Цей м'яч вивів збірну України до чвертьфіналу турніру.

Додамо, поєдинки між "Динамо" та "Фенербахче" будуть зіграні 20 та 27 липня. Для "біло-синіх" це буде перший матч в єврокубках від початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. Переможець протистояння вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Команда, яка програє, потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи.