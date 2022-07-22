Суперник "Динамо" в Лізі чемпіонів оголосив про придбання форварда збірної Італії

Турецький "Фенербахче", який є опонентом киян у кваліфікації Ліги чемпіонів, підписав контракт із нападником - Жоау Педру.

30-річний футболіст бразильського походження перейшов до стамбульського гранда з "Кальярі", який за підсумками минулого сезону вилетів із Серії А.

Про трансфер, який обійшовся "Фенербахче" в п'ять мільйонів євро, йдеться на його сторінці в Twitter.

Щодо угоди, то вона розрахована на три роки. Зарплата Педру в новому колективі дорівнюватиме 2,5 млн євро на рік.

Форвард зіграв за "Кальярі" 270 матчів та забив 86 голів. У березні цього року він дебютував у збірній Італії. Зазначимо, що Педру - не єдиний форвард, якого підписав "Фенербахче" у літнє трансферне вікно. Раніше команду поповнив Джошу Кінга. 30-річний норвежець перебрався до турецького клубу на правах вільного агента.

Додамо, що "Фенербахче" є суперником київського "Динамо" в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. У першій грі між цими колективами, яка відбулася 20-го липня, була зафіксована безгольова нічия - 0:0. Матч-відповідь буде зіграно 27 липня.

Читайте також:

Трансферне вікно-2022: все про літні переходи у футбольних топлігах та УПЛ

На знак солідарності з Україною: російських клубів та збірної не буде у FIFA 23

Претендент на премію Пушкаша: у матчі Ліги чемпіонів на останніх хвилинах забили фантастичний гол (відео)