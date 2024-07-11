Суперник для Мессі та Ко: визначився другий фіналіст Кубка Америки-2024 (відео)

Колумбія удесятьох втримала перемогу над Уругваєм і пробилася до вирішального матчу.

Збірна Колумбії обіграла національну команду Уругваю в другому півфінальному матчі Кубка Америки-2024. Зустріч в американському місті Шарлотт завершилася з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цьому протистоянні було забито на 39-й хвилині – Хефферсон Лерма замкнув подачу Хамеса Родрігеса з кутового.

У компенсований до першого тайму час колумбійці залишилися в меншості – другу жовту картку та вилучення за відмашку отримав Даніель Муньйос.

Незважаючи на те, що команда Марсело Б'єлси весь другий тайм мала чисельну перевагу, втілити її у забиті м'ячі так і не вдалося. Не допоміг навіть вихід легендарного Луїса Суареса на 67-й хвилині гри.

Огляд матчу Уругвай – Колумбія

Таким чином, саме Колумбія стала другим фіналістом Кубка Америки-2024. У фіналі команда Нестора Лоренсо зіграє з Аргентиною, яка в першому півфіналі перемогла Канаду (2:0).

Фінальний матч Аргентина – Колумбія відбудеться 15 липня. Стартовий свисток пролунає о 03:00 за київським часом. Днем раніше Канада та Уругвай позмагаються в поєдинку за третє місце.

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