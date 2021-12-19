"Суперник дуже гідний, було нелегко": Берінчик у ринзі прокоментував свою перемогу над росіянином

"Суперник дуже гідний, було нелегко": Берінчик у ринзі прокоментував свою перемогу над росіянином

Денис ушосте захистив пояс WBO International.

Український боксер Денис Берінчик прокоментував свою перемогу над росіянином Ісою Чанієвим в поєдинку за титул WBO International у легкій вазі, який напередодні відбувся в ТРЦ "Термінал" у Броварах.

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"Дякую генеральному директору Олександру Красюку, компанії K2 Promotions братів Кличків. Дякую, що ходите на бокс. Я вам усім дякую. Думаю, що порадував вас своїм видовищним боксом.

Суперник дуже гідний - мені було нелегко. Пройшов дуже серйозну підготовку. Краще боксу, лише бокс", - сказав Берінчик у ринзі після бою.

Берінчик переміг Чанієва одноголосним рішенням суддів: 116-112, 118-110, 118-111. Денис успішно захистив пояс WBO International вже вшосте в кар'єрі.

Для Дениса перемога стала 16-ю (9 - нокаутом) у 16 поєдинках на професійному ринзі.

Чанієв програв учетверте в кар'єрі. В його активі 15 перемог (7 - нокаутом) у 19 боях.

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