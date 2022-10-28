Суперник не наважився зняти окуляри: Ломаченко провів першу битву поглядів із Ортісом (відео)

Колишній чемпіон світу в легкій вазі українець Василь Ломаченко провів першу дуель поглядів з американцем Джемейном Ортісом.

Це відбулося це під час пресконференції, присвяченої майбутньому поєдинку боксерів.

Американець не наважився зняти темні окуляри – його очей Ломаченко так і не побачив.

Після дуелі поглядів спортсмени прокоментували майбутній поєдинок.

"Я просто хочу принести трохи спортивної уваги для нашої країни. Сподіваюся, що люди в Україні трохи перемкнуться та отримають хороші емоції.

Моя форма перед боєм? Спаринги та поєдинки - це різні речі, бо ми не викладаємося на них на усі 100%. У суботу буде дуже-дуже цікавий поєдинок. Зосереджений на майбутньому поєдинку і на своєму боксі. Не можна перестати думати про свою країну, бо вона завжди буде у твоїй голові, але зараз я мушу бути зосередженим на поєдинку. Звісно, що після бою я повернуся в Україну", – сказав Ломаченко.

Своєю чергою Ортіс заявив, що для нього вкрай важливий цей поєдинок.

"Цей бій багато що для мене означає. Очікував на цей поєдинок майже все життя, і ось цей час настав. І провести бій на "едісон-Сквер-Гарден" – це те, про що я міг лише просити, і Бог надав мені таку можливість.

Що мені дав останній бій? Я дізнався багато чого про себе. Я повернувся до самого початку, говорив з тренерами. Можу лише сказати, що в суботу всі побачать найкращого Джемейна Ортіса.

Чого очікую від Ломаченка? Гідного супротиву. Будь-хто, з ким я бився в Англії чи в інших країнах знають, що це буде технічний бій", – підкреслив американець.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. В останньому бою у ніч проти 12 грудня 2021 року Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Що стосується Ортіса, то на його рахунку 16 перемог (8 - нокаутом) та одна нічия. У своєму останньому поєдинку американець у травні 2022 року здолав співвітчизника Джамеля Херрінга.

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