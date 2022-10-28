Суперник не наважився зняти окуляри: Ломаченко провів першу битву поглядів із Ортісом (відео)

У ніч проти 30 жовтня українець Василь Ломаченко повернеться на ринг.
Колишній чемпіон світу в легкій вазі українець Василь Ломаченко провів першу дуель поглядів з американцем Джемейном Ортісом.
Це відбулося це під час пресконференції, присвяченої майбутньому поєдинку боксерів.
Американець не наважився зняти темні окуляри – його очей Ломаченко так і не побачив.
Після дуелі поглядів спортсмени прокоментували майбутній поєдинок.
"Я просто хочу принести трохи спортивної уваги для нашої країни. Сподіваюся, що люди в Україні трохи перемкнуться та отримають хороші емоції.
Моя форма перед боєм? Спаринги та поєдинки - це різні речі, бо ми не викладаємося на них на усі 100%. У суботу буде дуже-дуже цікавий поєдинок. Зосереджений на майбутньому поєдинку і на своєму боксі. Не можна перестати думати про свою країну, бо вона завжди буде у твоїй голові, але зараз я мушу бути зосередженим на поєдинку. Звісно, що після бою я повернуся в Україну", – сказав Ломаченко.
Своєю чергою Ортіс заявив, що для нього вкрай важливий цей поєдинок.
"Цей бій багато що для мене означає. Очікував на цей поєдинок майже все життя, і ось цей час настав. І провести бій на "едісон-Сквер-Гарден" – це те, про що я міг лише просити, і Бог надав мені таку можливість.
Що мені дав останній бій? Я дізнався багато чого про себе. Я повернувся до самого початку, говорив з тренерами. Можу лише сказати, що в суботу всі побачать найкращого Джемейна Ортіса.
Чого очікую від Ломаченка? Гідного супротиву. Будь-хто, з ким я бився в Англії чи в інших країнах знають, що це буде технічний бій", – підкреслив американець.
- На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. В останньому бою у ніч проти 12 грудня 2021 року Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
- Що стосується Ортіса, то на його рахунку 16 перемог (8 - нокаутом) та одна нічия. У своєму останньому поєдинку американець у травні 2022 року здолав співвітчизника Джамеля Херрінга.
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