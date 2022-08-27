Суперник "Шахтаря" у Лізі чемпіонів здобув впевнену перемогу у Бундеслізі

У суботу, 27 серпня, в рамках 4-го туру німецької Бундесліги РБ Лейпциг приймав "Вольфсбург".

РБ Лейпциг переміг у домашьному матчі Бундесліги "Вольфсбург" - 2:0 .

Перемогу "бикам" приніс дубль Крістофер Нкунку. Француз вдало реалізував 11-метровий на п'ятій хвилині матчу, а потім забив під кінец зустрічі.

РБ Лейпциг має п'ять очок та замикає топ-10 турнірної таблиці Бундесліги. "Вольфсбург" з двома очками перебуває на 14 місці.

У наступному турі суперник "Шахтаря" у Лізі чемпіонів зустрінеться з тріумфатором Ліги Європи - "Айнтрахтом". "Вовки" визначать сильнішого з "Кельном".

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