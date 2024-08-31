Суперник "Шахтаря" в Лізі чемпіонів достроково розірвав контракт з українським футболістом

"Аталанта" оголосила про розірвання контракту з українським півзахисником Віктором Коваленком.

Як повідомляється на офіційному сайті "бергамасків", сторони домовилися про достроково припинення співпраці. Угода 28-річного хавбека була розрахована до літа 2025-го.

"Аталанта" купила Коваленка у донецького "Шахтаря" взимку 2021 року за 700 тисяч євро. За клуб з міста Бергамо українець провів лише один матч.

"Бергамаски" віддавали Коваленка в оренду до "Спеції" та "Емполі". Минулого сезону Віктор провів 17 матчів за "Емполі", відзначившись 2 забитими м'ячами та однією гольовою передачею.

Зазначимо, що "Аталанта" стане одним із суперників "Шахтаря" в основному раунді Ліги чемпіонів-2024/25, який буде розіграний вже у новому форматі.

Також "Аталанта" є чинним переможцем Ліги Європи, де у фіналі розгромила леверкузенський "Баєр" (3:0).

Як повідомлялося, влітку цього року будинок Коваленка зруйнувала російська ракета в момент, коли там перебувала його мати.

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