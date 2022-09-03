Суперник "Шахтаря" в Лізі чемпіонів влаштував розгром у надпринциповому шотландському дербі

У суботу, 3 вересня, в рамках 6-го туру чемпіонату Шотландії відбулося Old Firm Derby, в якому "Селтік" приймав на власному полі "Рейнджерс".

Головне протистояння шотландського футболу завершилося розгромною перемогою "кельтів", які відвантажили супернику чотири "сухі" м'ячі - 4:0 .

Ще в першому таймі "Селтік" потішив своїх уболівальників трьома голами. Дублем відзначився Ліель Абада, ще один м'яч забив Жота. На 78-й хвилині крапку в матчі поставив Девід Тернбул.

Здобувши шість перемог у шести стартових іграх, "Селтік" з 18 очками очолює турнірну таблицю чемпіонату Шотландії. "Рейнджерс" посідає другу сходинку, маючи 13 балів у своєму активі.

Вже у вівторок, 6 вересня, "кельти" стартують у груповому раунді Ліги чемпіонів домашнім поєдинком проти чинного володаря трофею - мадридського "Реала". У той же день "Шахтар" на виїзді зустрінеться з німецьким "Лейпцигом".

Зазначимо, що перший очний матч "Шахтар" і "Селтік" проведуть 14 вересня в рамках 2-го туру ЛЧ.

Нагадаємо, що минулого туру "Селтік" в національній першості на виїзді познущався з "Данді Юнайтед" (0:9).

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