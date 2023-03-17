Суперник забив майже з центра поля: "Арсенал" із Зінченком у серії пенальті вилетів з Ліги Європи (відео)

Лондонський "Арсенал" поступився лісабонському "Спортингу" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Основний і додатковий час завершився з рахунком 1:1 , а серії пенальті тріумфувала португальська команда.

"Каноніри" повели в рахунку на 19-й хвилині. Граніт Джака добив м'яч у сітку воріт "левів" після того, як Антоніо Адан парирував удар Габріела Мартінеллі.

Однак на 62-й хвилині гості зуміли відігратися. Педру Гонсалвеш практично з центра поля закинув м'яч за комірець Аарону Ремсдейлу після обрізки від Джаки.

В основний час команди більше не забивали – 1:1. Оскільки перший поєдинок суперників у Португалії завершився бойовою нічиєю (2:2), то гра перейшла до екстратаймів.

На 118-й хвилині лісабонці залишилися в меншості – Мануель Угарте заробив другу жовту картку.

Два тайми по 15 хвилини також не визначили сильнішого. А ось у серії пенальті точнішими виявилися футболісти лісабонського клубу.

Український захисник "гармашів" Олександр Зінченко, гол якого визнали найкращим в "Арсеналі" за підсумками лютого, вийшов у стартовому складі та відіграв повний матч.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи заплановане на п'ятницю, 17 березня.

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