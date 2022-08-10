Суперник захворів: поєдинок непереможного українського боксера, який є "спадкоємцем" Кличків, скасовано

Поєдинок українського надважковаговика Віктора Вихриста проти боснійця Аднана Редзовича не відбудеться.

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист не вийде на ринг 13 серпня.

Про це повідомляє Luckypunch.net.

30-річний українець мав битися з 45-річним Аднаном Редзовичем у Гамбурзі, але боснієць захворів.

Новий суперник і нова дата бою для Вихриста наразі невідомі. Однак зазначається, що українець має вийти на ринг за кілька тижнів.

Свій останній наразі бій Вихрист провів у ніч проти 2 січня, коли переміг технічним нокаутом у другому раунді представника Грузії - Яго Кіладзе. Для Вихриста перемога над Кіладзе стала 9-ю на професійному рингу (7 - нокаутом) у 9 поєдинках.

Зазначимо, що на івенті у Гамбурзі відбудеться бій іншого українського надважковаговика – Ігоря Шевадзуцького.

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