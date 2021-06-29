Суперник збірної України на Євро-2020 залишився без тренера: не виконав завдання на турнір

Суперник збірної України на Євро-2020 залишився без тренера: не виконав завдання на турнір

Ім'я нового керманича команди доки не оголосили.

Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур після невдалого виступу на Євро-2020 покинув займану посаду.

"Франк де Бур оголосив, що не має наміру продовжувати роботу, що також передбачено контрактом між обома сторонами, який передбачав вихід до чвертьфіналу Чемпіонату Європи. Угоду з тренером не буде подовжено", - йдеться в заяві Королівського футбольного союзу Нідерландів.

"В очікуванні оцінки своєї роботи я вирішив не подовжувати роботу в якості тренера національної збірної. Мета не була досягнута, це зрозуміло.

Коли мені запропонували стати тренером збірної у 2020 році, я подумав, що це велика честь і виклик, але також знав про тиск, який буде чинитися на мене з того моменту, як мене призначили на посаду.

Цей тиск тільки посилюється зараз, і це не здорова ситуація ні для мене, ні для команди напередодні важливих матчів для нідерландського футболу у кваліфікації чемпіонату світу.

Я хочу подякувати всім, звичайно ж, уболівальникам і гравцям. Мої компліменти також керівництву, яке створило хороший клімат тут, на території нашої бази", - прокоментував свій відхід де Бур.

На груповому етапі Євро-2020 Нідерланди обіграли Україну, Австрію і Північну Македонію.

і В 1/8 фіналу команда де Бура програла Чехії та завершила виступ на турнірі.

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