Суперник збірної України оголосив склад на стартові матчі Ліги націй

Збірна Вірменії, яка є суперником українців у Лізі націй-2022/23, назвала склад на червневі поєдинки турніру.

Головний тренер команди Вірменії Хоакін Капаррос викликав на підготовку до стартових зустрічей нового розіграшу Ліги націй 29 футболістів.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Вірменії.

Зазначимо, що поєдинок між збірними України та Вірменії відбудеться 11 червня в польському місті Лодзь на Муніципальному стадіоні ЛКС, який вміщує 18 тисяч глядачів.

Перший матч у новому сезоні Ліги націй вірмени проведуть 4 червня, коли приймуть збірну Ірландії.

Склад збірної Вірменії:

Воротарі: Давид Юрченко ("Алашкерт"), Арсен Бегларян ("Урарту"), Станіслав Бучнев ("Пюнік"), Генрі Авагян ("Нораванк").

Захисники: Вараздат Ароян ("Кадіс", Іспанія), Оганес Амбарцумян ("Анортосіс", Кіпр), Камо Оганесян ("Астана", Казахстан), Айк Ішханян, Арман Оганесян (обидва - "Пюнік"), Тарон Восканян ("Алашкерт"), Грайр Мкоян ("Арарат"), Стьопа Мкртчян (ЦСКА), Жоао Жорді Монрой Арарат ("Ноa"), Жірайр Маргарян ("Урарту").

Півзахисники: Едуард Сперцян ("Краснодар", Росія), Хорен Байрамян ("Ростов", Росія), Едгар Бабаян ("Вайле", Данія), Тігран Барсегян ("Слован", Словаччина), Ваган Бічахчян ("Погонь", Польща), Соломон Удо, Вбеймар Ангуло (обидва - "Арарат-Вірменія"), Артак Григорян ("Алашкерт"), Оганес Арутюнян, Артак Дашян (обидва - "Пюнік"), Рудік Мкртчян, Едгар Малакян (обидва - "Арарат"), Артур Серобян (ЦСКА).

Нападники: Лукас Селараян ("Коламбус Крю", США), Саркіс Адамян ("Брюгге", Бельгія).

Нагадаємо, в групі B1 Ліги націй-2022/23 збірна України зіграє проти Ірландії, Вірменії та Шотландії. Переможець квартету підніметься до Ліги А циклу-2024/2025, аутсайдер - рпуститься до Ліги С.

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