Суперник збірної України у плейоф за вихід до еліти Ліги націй звільнив головного тренера

Доменіко Тедеско звільнений з посади головного тренера збірної Бельгії, яка є суперником збірної України у плейоф за право грати в елітному дивізіоні Ліги націй.

Про це повідомляється на офіційному сайті Королівської бельгійської футбольної асоціації.

Тедеско очолив збірну Бельгії в лютому 2023 року. Під його керівництвом команда провела 24 матчі, у яких здобула 12 перемог. Разом з ним бельгійці дійшли до 1/8 фіналу Євро-2024 та посіли третє місце у своїй групі Дивізіону А Ліги націй, через що потрапили до перехідних матчів.

За інформацією низки ЗМІ, кандидатами на посаду нового головного тренера збірної Бельгії є Ерік тен Ган, Марк ван Боммел, Тьєррі Анрі та Руді Гарсія.

Матчі України проти Бельгії за місце в еліті Ліги націй відбудуться 20 та 23 березня 2025 року. Перша зустріч буде номінально домашньою для українців.

Переможець двоматчевого протистояння між збірними України та Бельгії отримає місце в Лізі А, а команда, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Лізі В.

Нагадаємо, збірна України з 8 очками посіла друге місце у своєму квартеті Дивізіону B та вийшла до плейоф за право підвищитися в класі. Виграла цю групу Чехія (11 балів), яка одразу піднялася до елітного дивізіону Ліги націй. Грузія (7 пунктів) стала третьою і зіграє з Вірменією у плейоф за збереження прописки у Дивізіоні B. Албанія (7 очок) посіла останню позицію та вилетіла до Дивізіону C.

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