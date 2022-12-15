Суперник збірної України у відборі на Євро-2024 оголосив про призначення нового тренера

Асоціація футболу Мальти підписала контракт із Марколіні.
Італійський фахівець Мікеле Марколіні став головним тренером національної збірної Мальти з футболу.
Про це повідомляється на офіційному сайті Асоціації футболу Мальти.
Контракт із 47-річним італійцем діятиме до кінця 2024 року.
Марколіні до травня минулого року тренував італійський "Альбінолефе". До цього був керманичем різноманітних команд нижчих дивізіонів – "Авелліно", "Алессандрія", "Новара", а найвідомішою з них був "К'єво".
Нагадаємо, що збірна Мальти зіграє в одній групі з Україною у відборі на Євро-2024.
Читайте також:
Стартуємо проти Англії: став відомий календар матчів збірної України у відборі на Євро-2024
"Хотіли таких суперників": Петраков прокоментував результати жеребкування відбору на Євро-2024
Кваліфікація Євро-2024: результати жеребкування, склад усіх груп