Суперник збірної України у відборі на Євро-2024 оголосив про призначення нового тренера

Італійський фахівець Мікеле Марколіні став головним тренером національної збірної Мальти з футболу.

Про це повідомляється на офіційному сайті Асоціації футболу Мальти.

Контракт із 47-річним італійцем діятиме до кінця 2024 року.

Марколіні до травня минулого року тренував італійський "Альбінолефе". До цього був керманичем різноманітних команд нижчих дивізіонів – "Авелліно", "Алессандрія", "Новара", а найвідомішою з них був "К'єво".

Нагадаємо, що збірна Мальти зіграє в одній групі з Україною у відборі на Євро-2024.

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