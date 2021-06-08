Суперник збірної України втратив зіркового футболіста перед стартом Євро-2020

Донні ван де Бек не допоможе Нідерландам на першості континенту.

Півзахисник "Манчестер Юнайтед" збірної Нідерландів Донні ван де Бек пропустить Чемпіонат Європи-2020 через травму.

Про це офіційно повідомила пресслужба "Помаранчевих". Головний тренер нідерландців Франк де Бур вирішив, що не буде нікого викликати на заміну 24-річному хавбеку.

Donny van de Beek misses EURO 2020

Van de Beek has to let the European Championship pass by. The midfielder is struggling with an injury. As a result, he is not available in time for EURO 2020. Frank de Boer will not call a replacement for Van de Beek.

Get well soon, Donny! — OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2021

Ван де Бек минулого сезону відіграв 19 матчів в АПЛ. Він викликається в збірну від 2017 року. Всього Донні зіграв за національну команду 19 матчів і забив три голи.

Команда Нідерландів є першим суперником збірної України на Євро-2020. Поєдинок Нідерланди - Україна відбудеться 13 червня на "Йохан Кройф Арені" в Амстердамі, початок - о 22:00 за київським часом. На жаль, українських уболівальників не пустять на матч.

Також українці на груповому етапі проведуть два матчі в Бухаресті (Румунія): 17 червня з Північною Македонією та 21 червня з Австрією. Дві найсильніші збірні кожної групи і чотири володарі найкращих третіх місць вийдуть до плейоф.

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

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