Суперник "Зорі" у Лізі конференцій за день до матчу оголосив про призначення нового тренера

"Університатя" Крайова змінила головного тренера команди. Ним став місцевий фахівець Мірел Редой.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Контракт із Редоєм розрахований до 2024 року. Мірел змінив Ласло Балінта, який керував командою із червня.

Його останнім місцем роботи була румунська "Олімпія". До цього він з 2019 до 2021 року очолював збірну Румунії, з якою провів 8 матчів.

Дебют фахівця відбудеться вже завтра, 11 серпня. Під керівництвом Редоя "Університатя" зустрінеться з луганською "Зорею" у поєдинку-відповіді 3-го відбіркового ранду Ліги конференцій сезону-2022/23. Онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, що перший матч між луганчанами та "бронзовим" призером Чемпіонату Румунії відбувся 4 серпня в Польщі та завершився мінімальною перемогою українського колективу з рахунком 1:0.

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