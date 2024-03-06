Суперника заарештували: бій непереможного українського надважковаговика зірвався в останній момент

Поєдинок українського боксера надважкої ваги Владислава Сіренка з американським боксером Деоном Ронні Гейлом було скасовано.

Шестираундовий бій повинен був відбутися 5 березня на арені Texas Troubadour Theatre у Нешвіллі (США). Однак, за словами українця, Гейла заарештувала поліція, коли той прямував на арену. Причина залишається невідомою.

"Суперника заарештували до того, як він приїхав на бій. Так, такого в моєму досвіді ще не було. Але бій зробимо. Трохи пізніше. Поки працюємо над цим.

Дуже багато проблем було з цим боєм. І все вирішувалося в останній момент. Я до останнього не знав, боксуватиму чи ні. Тільки в день бою о 14:00 я точно дізнався, що поєдинок не відбудеться", – сказав Сіренко в коментарі vRINGe.

Зазначимо, Сіренко востаннє виходив у ринг ще у грудні 2021 року, коли захистив чемпіонський пояс WBC Asia у надважкій вазі у поєдинку проти іншого українця Андрія Руденка.

У послужному списку 29-річного Владислава 19 перемог (16 – нокаутом) у 19 поєдинках на профірингу.

Нагадаємо, влітку 2022 року Сіренко продав чемпіонський пояс заради сиріт, матір яких убили російські окупанти.

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