Суперники України у групі: збірна Австрії вирвала перемогу у Північної Македонії в матчі Євро-2020

Команди порадували гострою і результативною грою.

Збірна Австрії перемогла команду Північної Македонії в матчі першого туру групи C Чемпіонату Європи-2020. Зустріч у Бухаресті на "Національному стадіоні" завершилася з рахунком 3:1.

Перший м'яч у грі було забито вже на 18-й хвилині. Штефан Лайнер на дальній стійці замкнув навіс з лівого флангу від Марселя Забітцера.

Через 10 хвилин рахунок став рівним. Горан Пандєв забив перший гол своєї збірної в історії Чемпіонатів Європи, підловивши помилку воротаря австрійців Даніеля Бахманна і відправивши м'яч у порожні ворота.

Associated Press

Після перерви шанси забити мали обидві команди, але більше пощастило підопічним Франко Фоди. На 78-й хвилині Давид Алаба виконав передачу у воротарський майданчик суперника, де Міхаель Грегоріч випередив голкіпера збірної Північної Македонії Столе Дмитрієвськи та вивів свою команду вперед.

Associated Press

На 90-й хвилині Марко Арнаутович поставив крапку в матчі.

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Австрія і Північна Македонія виступають у групі C, де їхніми суперниками також є команди України та Нідерланди.

та До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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