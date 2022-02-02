Суперники вже хвилюються: Усик показав, як майстерно пробиває головою (відео)

Чемпіон світу з боксу продемонстрував свої футбольні навички.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик готується до футбольного дебюту з командою Першої ліги "Поліссям" на навчально-тренувальному зборі у Туреччині.

Під час першого тренування з житомирською командою боксер показав, як вміє пробивати головою.

Головний тренер одеського "Чорноморця", з яким "Полісся" зустрінеться у рамках турніру Winter Cup 2022, Роман Григорчук відреагував на те, що Усик буде грати за команду суперників.

"Це цікаво. Добре, що він на полі гратиме у футбол, а не займатиметься безпосередньо своїм видом спорту. Тоді було б складніше (сміється). Думаю, що арбітр перед матчем попередить Усика, щоб він не став нервувати з якогось приводу. А якщо серйозно, то я з великою повагою ставлюся до цього великого боксера. Олександр Усик — видатний спортсмен. Радий познайомитися з ним", — зазначив Григорчук у коментарі Meta-ratings.com.ua.

У складі "Полісся" Усик візьме участь у турнірі Winter Cup 2022, який відбудеться у турецькому Білеку з 3 по 12 лютого. Також на турнірі зіграють "Верес", "Чорноморець" та харківський "Металіст".

У першому матчі Winter Cup 2022, що відбудеться 3 лютого, "Полісся" зіграє з "Вересом".

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