"Суперник нічим не здивував": тренер "Динамо" прокоментував розгромну поразку від "Буковини"

Ігор Костюк / © ФК Динамо Київ

Реклама

Головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк прокоментував розгромну поразку від "Буковини" в матчі четвертого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок на стадіоні ім. Г. Тонкочеєва у місті Кам'янець-Подільський завершився перемогою чернівецького клубу з рахунком 3:0.

Реклама

Відповіді тренера "біло-синіх" з післяматчевої пресконференції опублікував офіційний сайт столичного гранда.

Реклама

"Суперник нічим не здивував — ми припустилися прикрих помилок. У першому таймі створювали моменти, мали перевагу. "Буковина" впродовж цього відрізка більше нічого не створила, але ми не змогли забити м'яч і зрівняти рахунок. Команда домінувала, але знову прикра помилка... Не вдалося реалізувати власні моменти. Швидкі переходи опонентів, на яких наголошували, зробили свою справу.

Заміна воротаря Суркіса? В'ячеслав попросив заміну — психологічно він відчував, що це необхідно в такий момент. Тому ми пішли назустріч", — сказав Костюк.

Зазначимо, що два з трьох голів новачок УПЛ забив після грубих помилок воротаря столичного клубу В'ячеслава Суркіса, який після другого пропущеного м'яча попросив заміну. Замість нього на поле вийшов інший голкіпер Ілля Ольховий, для якого цей матч став дебютним за основну команду "Динамо".

Для "Динамо" це перша поразка у сезоні УПЛ. Кияни з 6 очками після трьох зіграних матчів посідають шосте місце в турнірній таблиці. "Буковина" має 5 балів після чотирьох поєдинків і розташовується на восьмій позиції.

Реклама

У наступному турі "Динамо" прийме ЛНЗ, а "Буковина" на виїзді зустрінеться з "Епіцентром". Обидва матчі заплановано на 6 вересня.

Раніше повідомлялося, що румунський форвард, яий оскандалився проросійськими репостами, офіційно залишив "Динамо".

Новини партнерів