Суперник заробив два вилучення: "Барселона" розгромною перемогою стартувала в Ла Лізі (відео)

"Барселона" на виїзді розгромила "Мальорку" в матчі 1-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні в Пальма-де-Майорці завершився з рахунком 0:3 .

Уже на 7-й хвилині зустрічі каталонців вивів уперед Рафінья після передачі 18-річного Ламіна Ямаля. На 23-й хвилині перевагу "синьо-гранатових" зміцнив Феррана Торрес.

Ще до перерви арбітр вилучив з поля двох гравців "Мальорки". На 33-й хвилині другу жовту картку отримав Ману Морланес, а на 39-й хвилині Ведат Мурікі заробив пряму червону за те, що влетів ногою в голову голкіперу "блаугранас" Хоану Гарсії.

Наприкінці матчу підопічні Гансі Фліка скористалися чисельною перевагою та зробили рахунок розгромним – на 90+4-й хвилині забив Ямаль. Асистом відзначився Гаві.

У другому турі чинний чемпіон Ла Ліги 23 серпня у гостях зіграє проти новачка елітного дивізіону "Леванте", а "Мальорка" того ж дня прийме "Сельту".