ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

Суперник заробив два вилучення: "Барселона" розгромною перемогою стартувала в Ла Лізі (відео)

"Синьо-гранатові" впевнено обіграли "Мальорку" на старті чемпіонату Іспанії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" на виїзді розгромила "Мальорку" в матчі 1-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні в Пальма-де-Майорці завершився з рахунком 0:3.

Уже на 7-й хвилині зустрічі каталонців вивів уперед Рафінья після передачі 18-річного Ламіна Ямаля. На 23-й хвилині перевагу "синьо-гранатових" зміцнив Феррана Торрес.

Ще до перерви арбітр вилучив з поля двох гравців "Мальорки". На 33-й хвилині другу жовту картку отримав Ману Морланес, а на 39-й хвилині Ведат Мурікі заробив пряму червону за те, що влетів ногою в голову голкіперу "блаугранас" Хоану Гарсії.

Наприкінці матчу підопічні Гансі Фліка скористалися чисельною перевагою та зробили рахунок розгромним – на 90+4-й хвилині забив Ямаль. Асистом відзначився Гаві.

Огляд матчу "Мальорка" – "Барселона"

Буде додано незабаром.

У другому турі чинний чемпіон Ла Ліги 23 серпня у гостях зіграє проти новачка елітного дивізіону "Леванте", а "Мальорка" того ж дня прийме "Сельту".

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie