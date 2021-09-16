Суперрезультативна перестрілка на "Етіхаді": "Манчестер Сіті" із Зінченком розгромив "РБ Лейпциг" у Лізі чемпіонів

Суперрезультативна перестрілка на "Етіхаді": "Манчестер Сіті" із Зінченком розгромив "РБ Лейпциг" у Лізі чемпіонів

Команди показали футбол, який подобається глядачам.

"Манчестер Сіті" розгромив "РБ Лейпциг" у домашньому матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на стадіоні "Етіхад" завершилася з рахунком 6:3.

Ще до перерви в поєдинку було забито чотири м'ячі. Спочатку господарів вперед вивів Натан Аке, а потім їм вдалося закріпити перевагу після автоголу Норді Мукієле.

Крістофер Нкунку один м'яч відіграв, але одразу ж Ріяд Марез, реалізувавши пенальті на 45+2-й хвилині, забив третій м'яч у ворота гостей.

Після перерви забив знову Нкунку, на що господарі відповіли голом Джека Гріліша. На 73-й хвилині форвард "РБ Лейпциг" оформив хет-трик, але інтригу в поєдинку вбили результативні удари Жоау Канселу і Габріела Жезуса.

Українець Олександр Зінченко відіграв поєдинок повністю в складі "городян", результативними діями він не відзначився.

В іншому матчі стартового туру групи A ПСЖ у гостях зіграв внічию із "Брюгге" (1:1).

Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 28 вересня: "РБ Лейпциг" - "Брюгге", ПСЖ - "Манчестер Сіті".

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де у стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.

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