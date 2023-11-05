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Суперсенсація була близько: "Ліверпуль" ледь уникнув поразки від дебютанта АПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Суперсенсація була близько: "Ліверпуль" ледь уникнув поразки від дебютанта АПЛ

"Лутон" – "Ліверпуль" / Фото: Associated Press

Команда Юргена Клоппа у компенсований час вирвала нічию проти "Лутона"

"Ліверпуль" на виїзді зіграв унічию з "Лутоном" матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Кенілворт Роуд" завершився з рахунком 1:1.

Мерсисайдський клуб був абсолютним фаворитом зустрічі, але вилику кількість своїх моментів не реалізував.

А ось "Лутон", який вперше в історії вийшов до еліти англійського футболу, своїм шансом скористався. На 80-й хвилині Тахіт Чонг результативно завершив швидку контратаку своєї команди.

Господарі поля відчайдушно намагалися втримати перемогу, яка стала б для клубу першою домашньою в АПЛ. Однак підопічні Юргена Клоппа у компенсований час вирвали нічию – на 90+5-й хвилині забив Луїс Діас.

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Дата публікації
Перегляди
34
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