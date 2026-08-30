Суперсенсація: Хргович нокаутував Ітауму та здобув титул IBF у надважкій вазі

Філіпп Хргович / © Associated Press

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Хорватський боксер Філіпп Хргович сенсаційно нокаутував британця Мозеса Ітауму в бою за вакантний титул IBF у надважкій вазі.

Поєдинок став головною подією вечора боксу, який відбувся у ніч проти 30 серпня на "O2 Arena" у Лондоні.

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Хргович переміг Ітауму технічним нокатом — у 9-му раунді рефері зупинив бій за секунду до того, як кут Мозеса викинув білий рушник.

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Варто зазначити, що Ітаума домінував на ринзі до 9-го раунду, влучаючи велику кількість ударів та маючи абсолютну перевагу на суддівських записках. У другому раунді Мозес навіть відправив хорвата в нокдаун.

Однак через високий темп 21-річний британець видихся, а набагато досвідченіший 34-річний хорват, який витримав усі удари суперника, скористався цим і в дев'ятому раунді створив шалену сенсацію — сміливо пішов в атаку та потужними ударами вирвав перемогу та здобув чемпіонський пояс IBF у надважкій вазі, який звільнив українець Олександр Усик.

Іншими чемпіонами надважкої ваги наразі є Агіт Кабаєл (WBC), Мурат Гассієв (WBA) та Даніель Дюбуа (WBO).

Огляд бою

Для Хрговича це 21-та перемога на професійному рингу (16-та — нокаутом). Він програв лише одного разу в кар'єрі — 2024 року британцю Даніелю Дюбуа в поєдинку за вакантний титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.

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Ітаума зазнав першої поразки на профірингу. Також у його активі 14 перемог (12 — нокаутом).

Раніше повідомлялося, що в андеркарді поєдинку між Ітаумою та Хрговичем українець Денис Берінчик зазнав поразки від британця Сема Ноукса.

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