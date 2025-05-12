ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
1 хв

Суперсерія перервалася: "Рома" з Довбиком програла "Аталанті" у чемпіонаті Італії (відео)

"Вовки" не скористалися нагодою піднятися до зони Ліги чемпіонів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Аталанта" – "Рома"

"Аталанта" – "Рома" / © facebook.com/officialasroma

"Рома" українського форварда Артема Довбика на виїзді поступилася "Аталанті" в заключному матчі 36-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Джевісс" у місті Бергамо завершився з рахунком 2:1.

Господарі поля відкрили рахунок на 9-й хвилині зустрічі – відзначився
Адемола Лукман.

На 32-й хвилині римляни відігралися завдяки голу Браяна Крістанте.

Однак у другому таймі "бергамаски" зуміли вирвати перемогу – на 76-й хвилині точного удару завдав Ібрагім Сулемана.

Довбик вийшов у стартовому складі "Роми" і провів на полі 86 хвилин, піля чого його замінив Алексіс Салемакерс. Результативними діями 27-річний українець не відзначився.

Огляд матчу "Аталанта" – "Рома"

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що "Аталанта" перервала безпрограшну серію "Роми" в Серії А, яка складала 19 матчів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie