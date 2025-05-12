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Суперсерія перервалася: "Рома" з Довбиком програла "Аталанті" у чемпіонаті Італії (відео)
"Вовки" не скористалися нагодою піднятися до зони Ліги чемпіонів.
"Рома" українського форварда Артема Довбика на виїзді поступилася "Аталанті" в заключному матчі 36-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Джевісс" у місті Бергамо завершився з рахунком 2:1.
Господарі поля відкрили рахунок на 9-й хвилині зустрічі – відзначився
Адемола Лукман.
На 32-й хвилині римляни відігралися завдяки голу Браяна Крістанте.
Однак у другому таймі "бергамаски" зуміли вирвати перемогу – на 76-й хвилині точного удару завдав Ібрагім Сулемана.
Довбик вийшов у стартовому складі "Роми" і провів на полі 86 хвилин, піля чого його замінив Алексіс Салемакерс. Результативними діями 27-річний українець не відзначився.
Огляд матчу "Аталанта" – "Рома"
Буде додано незабаром.
Зазначимо, що "Аталанта" перервала безпрограшну серію "Роми" в Серії А, яка складала 19 матчів.