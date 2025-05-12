Суперсерія перервалася: "Рома" з Довбиком програла "Аталанті" у чемпіонаті Італії (відео)

"Аталанта" – "Рома" / © facebook.com/officialasroma

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"Рома" українського форварда Артема Довбика на виїзді поступилася "Аталанті" в заключному матчі 36-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Джевісс" у місті Бергамо завершився з рахунком 2:1 .

Господарі поля відкрили рахунок на 9-й хвилині зустрічі – відзначився

Адемола Лукман.

На 32-й хвилині римляни відігралися завдяки голу Браяна Крістанте.

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Однак у другому таймі "бергамаски" зуміли вирвати перемогу – на 76-й хвилині точного удару завдав Ібрагім Сулемана.

Довбик вийшов у стартовому складі "Роми" і провів на полі 86 хвилин, піля чого його замінив Алексіс Салемакерс. Результативними діями 27-річний українець не відзначився.

Огляд матчу "Аталанта" – "Рома"

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що "Аталанта" перервала безпрограшну серію "Роми" в Серії А, яка складала 19 матчів.

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