Суперсейв Луніна не допоміг: "Реал" несподівано зазнав поразки від "Лілля" в Лізі чемпіонів (відео)

Єдиний гол у ворота українського голкіпера було забито з пенальті.

Мадридський "Реал" неочікувано поступився "Ліллю" в матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "П'єр Моруа" завершився з рахунком 1:0 .

Український воротар Андрій Лунін вперше цього сезону вийшов у стартовому складі "вершкових", оскільки основний голкіпер клубу Тібо Куртуа отримав травму в нещодавній грі чемпіонату Іспанії проти "Атлетіко".

На 25-й хвилині Лунін здійснив неймовірний сейв, двічі врятувавши свою команду після ударів Джонатана Девіда. Спочатку 25-річний українець відбив удар головою від канадця, а потім ще й впорався з добиванням.

Однак це не допомогло підопічним Карло Анчелотті здобути хоча б очко в матчі проти французького клубу. В компенсований до першого тайму час "доги" забили єдиний гол, який у підсумку став переможним – Джонатан Девід переграв Луніна з пенальті.

Огляд матчу "Лілль" – "Реал" Мадрид

Після двох матчів у найпрестижнішому євротурнірі "Лілль" та "Реал" мають у своєму активі по 3 очки. У стартовому турі "бланкос" обіграли "Штутгарт" (3:1), а "доги" програли лісабонському "Спортингу" (0:2).

У третьому турі Ліги чемпіонів "вершкові" 22 жовтня приймуть дортмундську "Боруссію", а "Лілль" днем пізніше на виїзді зустрінеться з мадридським "Атлетіко".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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