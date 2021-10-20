Супряга вийде в старті: "Динамо" та "Барселона" назвали склади на битву в Лізі чемпіонів

Супряга вийде в старті: "Динамо" та "Барселона" назвали склади на битву в Лізі чемпіонів

Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Стали відомі стартові склади київського "Динамо" та каталонської "Барселони" на матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, який відбудеться сьогодні, 20 жовтня, на стадіоні "Камп Ноу" в Іспанії.

Зазначимо, що керманич "біло-синіх" Мірча Луческу вирішив з перших хвилин випустити на поле форварда Владислава Супрягу, якого румунський фахівець нещодавно замінив під кінець першого тайму в матчі Чемпіонату України проти "Львова" (4:1).

"Барселона": тер Штеген - Мінгеса, Піке, Лангле, Альба - Френкі де Йонг, Бускетс, Гаві - Дест, Люк де Йонг, Депай

Запасні: Пенья, Нету, Пуч, Фаті, Демір, Коутінью, Агуеро, Серхі Роберто, Умтіті, Гонсалес, Бальде

"Динамо": Бущан - Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Циганков, Буяльський, Де Пена - Супряга

Запасні: Бойко, Шабанов, Тимчик, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Вербич, Гармаш, Вітіньо, Рамірес, Шкурін

Поєдинок "Барселона" - "Динамо" розпочнеться о 19:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї гри.

У першому турі "Динамо" драматично зіграло внічию з "Бенфікою" (0:0), а потім розгромно програло "Баварії" (0:5).

з "Бенфікою" (0:0), а потім "Баварії" (0:5). "Барселона" у стартовому поєдинку поступилася "Баварії" (0:3), а в другому турі зазнала поразки від "Бенфіки" (0:3).

"Баварії" (0:3), а в другому турі від "Бенфіки" (0:3). Минулого сезону доля також звела "Динамо" та "Барселону" в одній групі Ліги чемпіонів. Тоді київський клуб програв обидва матчі (1:2 в Іспанії та 0:4 в Україні).

В іншому поєдинку третього туру групи E "Бенфіка" прийме "Баварію". Ця зустріч розпочнеться 20 жовтня о 22:00.

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