"Суркіс розлютився": Луческу зізнався, чому не попередив президента "Динамо" про намір подати у відставку

Колишній головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував своє рішення подати у відставку з посади керманича "біло-синіх".

78-річний румунський фахівець підтвердив інформацію, що президент клубу Ігор Суркіс не знав про його наміри залишити "Динамо".

"У мене залишилося два дні в Україні, щоб навести порядок з усім. Президент розлютився на мене за те, що я ухвалив це рішення без консультації з ним. Але в тому-то й річ: якби я з ним проконсультувався, він би переконав мене залишитися", – наводить слова Луческу видання PRO Sport.

Луческу повідомив про свій відхід з "Динамо" після поразки від донецького "Шахтаря" (0:1) в домашньому матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Також він оголосив про завершення тренерської кар'єри, яку розпочав ще 1979 року в Румунії.

Мірча очолив "Динамо" влітку 2020 року і вже дебютного сезону виграв з киянами чемпіонат та Кубок України, а також вивів команду до групового раунду Ліги чемпіонів.

Контракт румунського фахівця з "біло-синіми" був розрахований до літа 2024 року, але незадовільні результати змусили його піти зі своєї посади достроково.

Нагадаємо, наступного дня після відставки Луческу київський клуб призначив виконувачем обов'язків головного тренера Олександра Шовковського, який від січня 2023 року працював асистентом Мірчі в "Динамо".

У наступному матчі "біло-сині" під керівництвом СаШо 12 листопада на виїзді зустрінуться з "Кривбасом" в рамках 14-го туру УПЛ. Наразі кияни посідають сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 16 очок після десяти поєдинків.

Читайте також:

Шовковський звернувся до гравців "Динамо" після призначення виконувачем обов'язків головного тренера

"Стало для нас несподіванкою": Ігор Суркіс відреагував на рішення Луческу залишити "Динамо"

Головний тренер "Шахтаря" прокоментував перемогу над "Динамо" та відставку Луческу