Суркіс знайшов винуватців: футболіст "Динамо" пригадав, як розстріляли його авто

Інцидент стався в грудні 2017 року.

Півзахисник "Динамо" і збірної України Денис Гармаш розповів про обстріл свого автомобіля Porsche.

Інцидент стався в грудні 2017 року. Тоді невідомі з автомата обстріляли авто футболіста на території підземного паркінгу. За словами гравця, він досі не знає, хто це зробив і чому, але президент "біло-синіх" Ігор Суркіс знайшов винних.

"Я досі не розібрався. Я не знаю, чесно. Дехто писав, що за борги чи ставки. Але це не те. Я одразу зізнався б. Якби я заборгував грошей, я міг би попросити у Ігоря Михайловича наперед виплатити зарплату, я віддав би і все.

Мені Ігор Михайлович допомагав у цій ситуації і сказав: "Ми начебто знайшли їх, але я тобі не скажу, хто це. Відпочивай, спокійно живи далі". Перші два місяці було страшно. Я був певен, що я не маю боргів. Сказав сім'ї, щоб не переживали", - зізнався Гармаш у програмі BurBuzz.

У нинішньому сезоні на рахунку Гармаша 18 матчів за "Динамо" у всіх турнірах, 6 забитих м'ячів. Чудова гра Дениса сприяла його поверненню до національної команди після чотирьох років відсутності.

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