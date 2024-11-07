"Суттєва різниця у габаритах": Конор Макгрегор висловився про реванш Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор поділився своїми очікуваннями від прийдешнього бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Зірка змішаних єдиноборств переконаний, що другий поєдинок між українцем і британцем буде надзвичайно цікавим та складним для обох боксерів.

"Звичайно, не хочеться програвати, особливо таким бійцям, як Олександр Усик, але перший бій був близьким. У Ф'юрі було кілька хороших моментів у тому поєдинку. Тайсон – той хлопець, який може багато чого змінити у своєму стилі.

Якщо ви подивитеся на його трилогію з Вайлдером, то побачите, що він удосконалювався від бою до бою. Очікую, що Ф'юрі буде набагато більш зосередженим і тактичним.

У нього суттєва різниця у габаритах з Усиком, але Олександр – досвідчений боксер. Це буде важкий бій", – цитує Макгрегора talkSPORT.

Раніше повідомлялося, що Усик та Ф'юрі провели першу битву поглядів перед реваншем.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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