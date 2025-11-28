ТСН у соціальних мережах

"Святкував це щодня": Ф'юрі звернувся до Володимира Кличка у 10-ту річницю перемоги над ним

"Циганський король" у притаманній собі манері пригадав тріумф у бою з легендарним українцем.

Максим Приходько
Тайсон Ф'юрі проти Володимира Кличка

Тайсон Ф'юрі проти Володимира Кличка / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі звернувся до українця Володимира Кличка в 10-ту річницю перемоги над ним.

"Сьогодні виповнилося десять років, ціле десятиліття відтоді, як я повалив з трону багаторічного чемпіона світу в надважкій вазі Володимира Кличка. 28 листопада 2015 року. Тієї ночі я сказав: "Сьогодні Тайсон Ф'юрі увійде до історії як легенда". Це було перед боєм. І я його переміг і зробив те, що зробив.

Я святкував це щодня, Володимире. Протягом 10 років. Дякую, Володимире, за те, що зробив мене мультимільйонером, дуже успішною людиною і багаторазовим чемпіоном світу", – сказав Ф'юрі у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, 28 листопада 2015 року Ф'юрі одноголосним рішенням суддів переміг Володимира Кличка, відібравши у нього чемпіонські пояси за версіями IBF, IBO, WBO та WBA. Боксери повинні були зустрітися в реванші, але другий поєдинок так і не відбувся – спочатку британець отримав травму, а потім його спіймали на допінгу.

Після поразки від "Циганського короля" легендарний українець у квітні 2017 року зазнав поразки нокаутом від Ентоні Джошуа, а потім оголосив про завершення кар'єри.

