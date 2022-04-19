"Свиноматки, що народжують дітей під алкоголем": відомий український воротар - про російських матерів окупантів

Рустам Худжамов дав справедливу оцінку матерям російських солдатів.

Колишній голкіпер донецького "Шахтаря" та "Маріуполя" Рустам Худжамов висловився про матерів російських військових, які прийшли з війною до України.

Український воротар також наголосив на шаленій бідності в країні-агресорці, де люди живуть навіть гірше, ніж свині та собаки в Україні.

"Ви бачили їхніх жінок? Це свиноматки. Вони під дією алкоголю народжують дітей, які до нас приходять зараз. Вони пишаються ракетами у своїй країні, бл*ха-муха. Я очікував цього, бо вони повні дикуни.

Якщо подивитися, як за 200-300 кілометрів від Москви живуть люди, це просто пиз**ць. У нас свині краще живуть. У мене собака живе краще, ніж люди там", - сказав Худжамов в ефірі Денисов Time.

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