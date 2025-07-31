Світ спорту відреагував на трагічну загибель у горах олімпійської чемпіонки з біатлону

Лаура Дальмаєр / © Associated Press

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28 липня колишня німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр потрапила під каменепад у горах Пакистану.

31-річну спортсменку намагалися врятувати. Але через віддаленість району трагедії, складний рельєф та погоду рятувальний ґвинтокрил зміг дістатися місця подій лише наступного дня.

Зрештою Дальмаєр знайшли мертвою. На трагічну загибель Лаури відреагувало дуже багато спортсменів, а також спортивних діячів.

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Дальмаєр – одна з найбільш титулованих біатлоністок в історії. Лаура є дворазовою олімпійською чемпіонкою, семиразовою чемпіонкою світу і переможницею Кубка світу-2016/17. У травні 2019 року вона оголосила про завершення кар'єри.

Раніше повідомлялося, що призер Олімпійських ігор загинув від удару блискавки.