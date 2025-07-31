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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
448
Час на прочитання
1 хв

Світ спорту відреагував на трагічну загибель у горах олімпійської чемпіонки з біатлону

Відомі спортсмени прощаються з Лаурою Дальмаєр.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Лаура Дальмаєр

Лаура Дальмаєр / © Associated Press

28 липня колишня німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр потрапила під каменепад у горах Пакистану.

31-річну спортсменку намагалися врятувати. Але через віддаленість району трагедії, складний рельєф та погоду рятувальний ґвинтокрил зміг дістатися місця подій лише наступного дня.

Зрештою Дальмаєр знайшли мертвою. На трагічну загибель Лаури відреагувало дуже багато спортсменів, а також спортивних діячів.

Біатлоністки Аїта Гаспарін та Інгрід Тандреволд

Біатлоністки Анаїс Шевальє-Буше та Марте Улсбю-Ройселан

Біатлоністка Юні Арнеклейв

Біатлоністка Кайса Мякяряйнен

Біатлоністки Лу Жанмонно та Олександра Меркушина

Біатлоністка Магдалена Нойнер

Біатлоністка Віта Семеренко

Біатлоністи Віталій Мандзин та Андрій Хміль

Скелетоніст Владислав Гераскевич та біатлоніст Емільєн Клод

Міжнародний союз біатлоністів

Футбольний клуб "Шальке"

Дальмаєр – одна з найбільш титулованих біатлоністок в історії. Лаура є дворазовою олімпійською чемпіонкою, семиразовою чемпіонкою світу і переможницею Кубка світу-2016/17. У травні 2019 року вона оголосила про завершення кар'єри.

Раніше повідомлялося, що призер Олімпійських ігор загинув від удару блискавки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
448
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