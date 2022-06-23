"Світ завжди з тими, хто переживає тяжкі часи": Джошуа висловив підтримку українцям у війні з РФ

"Світ завжди з тими, хто переживає тяжкі часи": Джошуа висловив підтримку українцям у війні з РФ

Претендент на чемпіонські титули за версіями WBO, WBA, IBF та WBA Super Ентоні Джошуа підтримав мешканців Україні на фоні повномасштабного вторгнення Росії.

Так, ексчемпіон світу в надважкій вазі висловив захоплення Олександром Усиком, Віталієм та Володимиром Кличками. а також усіма іншими українцями.

Про це британський боксер розповів у коментарі BoxingScene.

"Велика повага Усику, братам Кличкам, усім в Україні. Я знаю, що це важко, але важкі часи не тривають довго. Тримайте голову вище. Світ усе бачить, світ вас підтримує. Світ завжди з тими, хто переживає тяжкі часи. Особливо з українським народом зараз", - сказав Джошуа.

Зазначимо. що наразі Джошуа готується до бою-реваншу саме з Усиком, який відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії, на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року. Додамо, що спочатку поєдинок планували провести 23 липня, однак організаторам знадобилося більше часу для його організації, тому остаточну дату довелося посунути.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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