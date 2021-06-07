Світ зупинився на мить: приголомшливі кадри вибуху елестростанціі під час футбольного матчу (відео)

Автор ролика зняв дивовижну подію.

В Англії під час футбольного матчу було зафіксовано процес контрольованого вибуху електростанції. Подія сталася в неділю, 6 червня, в місті Раглі (графство Стаффордшир).

На камеру, яка вела зйомку матчу, потрапив момент знесення чотирьох димових труб на електростанції. У момент вибуху гра була зупинена. Всі учасники поєдинку з інтересом спостерігали за приголомшливим дійством.

Football match interrupted by power station demolition. A football game taking place in Rugeley, Staffordshire, was interrupted by the controlled demolition of 4 chimneys at a power station in the town. The cooling towers were brought down at 11.15am today (June 6). #rugeley pic.twitter.com/rl3NzEMK0C — Urban Pictures (@Urban_Pictures) June 6, 2021

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, баскетбольний матч в Ізраїлі перервала ракетна атака.

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