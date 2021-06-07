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Світ зупинився на мить: приголомшливі кадри вибуху елестростанціі під час футбольного матчу (відео)

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Світ зупинився на мить: приголомшливі кадри вибуху елестростанціі під час футбольного матчу (відео)

Скріншот відео

Автор ролика зняв дивовижну подію.

В Англії під час футбольного матчу було зафіксовано процес контрольованого вибуху електростанції. Подія сталася в неділю, 6 червня, в місті Раглі (графство Стаффордшир).

На камеру, яка вела зйомку матчу, потрапив момент знесення чотирьох димових труб на електростанції. У момент вибуху гра була зупинена. Всі учасники поєдинку з інтересом спостерігали за приголомшливим дійством.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, баскетбольний матч в Ізраїлі перервала ракетна атака.