А як же дотримання ваги: тренер клубу АПЛ ввів "солоденькі" штрафи для футболістів

Керманич вимагає, щоб гравці частували одне одного у день народження.

Головний тренер "Бернлі" Шон Дайч вирішив ввести у клубі незвичайний штраф.

Як повідомляє Daily Mail, керманич штрафує тих гравців, які не приносять частування у свій день народження.

Цього тижня нападник Дуайт Макніл святкував 22-річчя, і на тренування він приніс тістечка для партнерів по команді.

"У нас є спеціалісти, які завжди стежать за нашим харчуванням. Ми щодня зважуємось і постійно вимірюємо рівень жиру в організмі, тому ми гаразд.

Єдине, що ситуація змінюється, коли у когось день народження. Якщо ти не принесеш частування іншим хлопцям у день народження, тебе оштрафують. Цього тижня я приніс кілька видів тістечок з пекарні, яка знаходиться неподалік", - цитує Макніла видання.

"Бернлі" знаходиться у трійці аутсайдерів чемпіонату Англії. Клуб знаходиться на 19 місці турнірної таблиці, маючи 9 очків у активі.

У наступному турі команда зустрінеться Вулвергемптоном. Матч відбудеться сьогодні, 1 грудня, о 21:30.

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