Світоліна — Андрєєва: де і коли дивитися фінал Підсумкового турніру WTA

Еліна Світоліна / © Associated Press

Реклама

У неділю, 15 листопада, відбудеться фінальний матч Підсумкового турніру WTA, в якому українська тенісистка Еліна Світоліна (№6 WTA) зіграє з безпрапорною росіянкою Міррою Андрєєвою (№3 WTA).

Поєдинок розпочнеться орієнтовно о 22:00 за київським часом.

Реклама

Це буде четверта очна зустріч тенісисток. Раніше Світоліна тричі грала проти Андрєєвої та здобула одну перемогу. Востаннє тенісистки перетиналися на старті нинішнього Підсумкового турніру — тоді українка зазнала поразки з рахунком 4:6, 0:6.

Реклама

Де дивитися матч Світоліна — Андрєєва

В Україні фінальний матч Підсумкового турніру WTA у прямому ефірі транслюватиме телеканал Setanta Sports Premium, який можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Також поєдинок буде доступний для перегляду на ОТТ-платформі Setanta Sports.

Світоліна утретє в кар'єрі зіграє у фіналі Підсумкового турніру WTA. Вона виграла ці змагання 2018 року, а 2019-го — стала фіналісткою.

У півфіналі Світоліна розгромила чешку Лінду Носкову, тоді як Андрєєва перемогла американку Джессіку Пегулу.

Реклама

Нагадаємо, що на Підсумковому турнірі Україна вперше була представлена двома тенісистками. Крім Світоліної, тут також грала Марта Костюк, яка на дебютних змаганнях такого рівня зазнала трьох поразок і не вийшла до плейоф.

Новини партнерів

Новини партнерів