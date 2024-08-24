Світоліна, Беленюк, Білодід та інші спортсмени привітали з Днем Незалежності України

У суботу, 24 серпня, Україна святкує День Незалежності.

Із 33-ю річницею проголошення Незалежності державу та співвітчизників привітали українські спортсмени, завдяки яким на міжнародних змаганнях піднімається синьо-жовтий прапор і лунає національний гімн.

У себе в соцмережах українські спортсмени опублікували дописи з привітаннями з нагоди Дня Незалежності України.

Еліна Світоліна (теніс)

"Світ пізнав Україну завдяки неймовірній силі та боротьбі за незалежність. Саме її вкотре в нас намагалися забрати. Ціна свободи найвища і незворотня. Світла пам'ять героям, які віддали своє життя у цій боротьбі…низький уклін нашим воїнам, які стоять на захисті прав і свобод кожного українця. За незалежність ми будемо боротися, будемо пишатися й пам'ятати та робити все, щоб майбутні покоління жили у вільній країні. З Днем Незалежності України", – написала тенісистка.

Михайло Романчук (плавання)

"З Днем Незалежності України", – написав дворазовий призер Олімпіади-2020 у Токіо.

instagram.com/misha_romanchuk

Андрій Шевченко (футбол)

"З Днем нашої спільної, надзвичайно важливої та щодня виборюваної Незалежності, Україно!", – написав легендарний футболіст, а нині очільник УАФ.

Дар'я Білодід (дзюдо)

"З Днем незалежності, люба. Я завжди пишалася і пишаюся тим, що я українка! Наша країна – незламна, наші люди – незламні! Слава Україні", – написала дзодоїстка.

Андрій Лунін (футбол)

"З Днем Незалежності, українці! Нехай цей день стане символом нашої сили, єдності та незламного духу. Дякуємо нашим захисникам за можливість жити. Хай мир і щастя завжди супроводжують кожного з нас", – підписав голкіпер мадридського "Реала" сімейне фото у вишиванках.

Жан Беленюк (греко-римська боротьба)

"З Днем Незалежності", – лаконічно підписав своє дитяче фото Беленюк.

"Динамо" Київ (футбол)

"З Днем Незалежності України! Святкуючи 33-тю річницю Незалежності, ми передусім дякуємо тим, хто боронить нашу землю від окупантів. Ми розуміємо, якою ціною далося та продовжує даватись це свято. Україна – це кожен з нас. Зі святом, українці! Слава Україні! Слава нашим героям!", – йдеться в публікації столичного клубу.

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