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Світоліна дізналася суперниць у групі Підсумкового турніру WTA
Еліна стартує на елітному турнірі матчем проти тенісистки з країни-агресорки.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№6 WTA) дізналася, з ким зіграє на груповому етапі Підсумкового турніру WTA-2026.
Результати жеребкування оприлюднила Жіноча тенісна асоціація (WTA).
За результатами жеребкування вісім учасниць Підсумкового турніру WTA розподілили на дві групи по чотири тенісистки. Кожна спортсменка зіграє з трьома суперницями у своєму квартеті. До півфіналу вийдуть по дві найкращі тенісистки з кожної групи.
Світоліна потрапила до групи 2, де побореться з двома безпрапорними тенісистками — білорускою Аріною Соболенко (№2 WTA) та росіянкою Міррою Андрєєвою (№3 WTA), а також чешкою Кароліною Муховою (№7 WTA).
Свій стартовий матч на турнірі 32-річна уродженка Одеси зіграє у понеділок, 9 листопада, проти Андрєєвої.
Результати жеребкування Підсумкового турніру WTA
Група 1
Олена Рибакіна (Казахстан, 1)
Корі Гауфф (США, 4)
Джессіка Пегула (США, 5)
Лінда Носкова (Чехія, 8)
Група 2
Аріна Соболенко (2)
Мірра Андрєєва (3)
Еліна Світоліна (Україна, 6)
Кароліна Мухова (Чехія, 7)
Підсумковий турнір WTA відбудеться від 8 до 15 листопада в американському Індіан-Веллсі. Торік ці змагання виграла представниця Казахстану Олена Рибакіна.
Світоліна вчетверте в кар'єрі та вперше за сім років зіграє на Підсумковому турнірі WTA. Востаннє Еліна виступала тут 2019 року, коли дійшла до фіналу. За рік до того вона стала чемпіонкою Підсумкового турніру в Сінгапурі.
Раніше повідомлялося, що Світоліна розлучається з чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.