Світоліна дізналася суперниць у групі Підсумкового турніру WTA

Еліна Світоліна / © Associated Press

Реклама

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№6 WTA) дізналася, з ким зіграє на груповому етапі Підсумкового турніру WTA-2026.

Результати жеребкування оприлюднила Жіноча тенісна асоціація (WTA).

Реклама

За результатами жеребкування вісім учасниць Підсумкового турніру WTA розподілили на дві групи по чотири тенісистки. Кожна спортсменка зіграє з трьома суперницями у своєму квартеті. До півфіналу вийдуть по дві найкращі тенісистки з кожної групи.

Реклама

Світоліна потрапила до групи 2, де побореться з двома безпрапорними тенісистками — білорускою Аріною Соболенко (№2 WTA) та росіянкою Міррою Андрєєвою (№3 WTA), а також чешкою Кароліною Муховою (№7 WTA).

Свій стартовий матч на турнірі 32-річна уродженка Одеси зіграє у понеділок, 9 листопада, проти Андрєєвої.

Результати жеребкування Підсумкового турніру WTA

Група 1

Олена Рибакіна (Казахстан, 1)

Корі Гауфф (США, 4)

Джессіка Пегула (США, 5)

Лінда Носкова (Чехія, 8)

Група 2

Реклама

Аріна Соболенко (2)

Мірра Андрєєва (3)

Еліна Світоліна (Україна, 6)

Кароліна Мухова (Чехія, 7)

Підсумковий турнір WTA відбудеться від 8 до 15 листопада в американському Індіан-Веллсі. Торік ці змагання виграла представниця Казахстану Олена Рибакіна.

Світоліна вчетверте в кар'єрі та вперше за сім років зіграє на Підсумковому турнірі WTA. Востаннє Еліна виступала тут 2019 року, коли дійшла до фіналу. За рік до того вона стала чемпіонкою Підсумкового турніру в Сінгапурі.

Раніше повідомлялося, що Світоліна розлучається з чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Новини партнерів

Новини партнерів