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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Світоліна дізналася суперниць у групі Підсумкового турніру WTA

Еліна стартує на елітному турнірі матчем проти тенісистки з країни-агресорки.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№6 WTA) дізналася, з ким зіграє на груповому етапі Підсумкового турніру WTA-2026.

Результати жеребкування оприлюднила Жіноча тенісна асоціація (WTA).

За результатами жеребкування вісім учасниць Підсумкового турніру WTA розподілили на дві групи по чотири тенісистки. Кожна спортсменка зіграє з трьома суперницями у своєму квартеті. До півфіналу вийдуть по дві найкращі тенісистки з кожної групи.

Світоліна потрапила до групи 2, де побореться з двома безпрапорними тенісистками — білорускою Аріною Соболенко (№2 WTA) та росіянкою Міррою Андрєєвою (№3 WTA), а також чешкою Кароліною Муховою (№7 WTA).

Свій стартовий матч на турнірі 32-річна уродженка Одеси зіграє у понеділок, 9 листопада, проти Андрєєвої.

Результати жеребкування Підсумкового турніру WTA

Група 1

  • Олена Рибакіна (Казахстан, 1)

  • Корі Гауфф (США, 4)

  • Джессіка Пегула (США, 5)

  • Лінда Носкова (Чехія, 8)

Група 2

  • Аріна Соболенко (2)

  • Мірра Андрєєва (3)

  • Еліна Світоліна (Україна, 6)

  • Кароліна Мухова (Чехія, 7)

Підсумковий турнір WTA відбудеться від 8 до 15 листопада в американському Індіан-Веллсі. Торік ці змагання виграла представниця Казахстану Олена Рибакіна.

Світоліна вчетверте в кар'єрі та вперше за сім років зіграє на Підсумковому турнірі WTA. Востаннє Еліна виступала тут 2019 року, коли дійшла до фіналу. За рік до того вона стала чемпіонкою Підсумкового турніру в Сінгапурі.

Раніше повідомлялося, що Світоліна розлучається з чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

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