Світоліна дізналася суперницю на першому турнірі 2022 року

В Аделаїді також виступить Катерина Бондаренко.
Перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася ім'я своєї першої суперниці на турнірі WTA 500 в Аделаїді (Австралія).
27-річна уродженка Одеси, яка наразі перебуває на 15-й сходинці світового рейтингу, отримала восьмий номер посіву в основній сітці. У першому колі Світоліна зустрінеться з росіянкою Анастасією Гасановою (№130 WTA).
У разі перемоги, Еліна в другому раунді позмагається з переможницею пари Місакі Дої (Японія) - Крістіна Кучова (Словаччина).
Своєю чергою, 35-річна українка Катерина Бондаренко, яка посідає 207-му позицію в рейтингу, стартуватиме в Аделаїді з кваліфікації. Її суперницею в першому матчі буде 27-річна Анна-Лєна Фрідзам з Німеччини (№140 WTA).
Якщо Бондаренко подолає німецьку опонентку, то в фіналі кваліфікації зіграє проти переможниці поєдинку між італійкою Люцією Бронзетті та австралійкою Еббі Меєрс.
- Турнір в Аделаїді відбудеться від 3-го до 9 січня 2022 року. Змагання стануть підготовкою до першого Великого шолома нового сезону - Australian Open, який запланований на 17-30 січня.
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