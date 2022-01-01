Світоліна дізналася суперницю на першому турнірі 2022 року

Світоліна дізналася суперницю на першому турнірі 2022 року

В Аделаїді також виступить Катерина Бондаренко.

Перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася ім'я своєї першої суперниці на турнірі WTA 500 в Аделаїді (Австралія).

27-річна уродженка Одеси, яка наразі перебуває на 15-й сходинці світового рейтингу, отримала восьмий номер посіву в основній сітці. У першому колі Світоліна зустрінеться з росіянкою Анастасією Гасановою (№130 WTA).

У разі перемоги, Еліна в другому раунді позмагається з переможницею пари Місакі Дої (Японія) - Крістіна Кучова (Словаччина).

Своєю чергою, 35-річна українка Катерина Бондаренко, яка посідає 207-му позицію в рейтингу, стартуватиме в Аделаїді з кваліфікації. Її суперницею в першому матчі буде 27-річна Анна-Лєна Фрідзам з Німеччини (№140 WTA).

Якщо Бондаренко подолає німецьку опонентку, то в фіналі кваліфікації зіграє проти переможниці поєдинку між італійкою Люцією Бронзетті та австралійкою Еббі Меєрс.

Турнір в Аделаїді відбудеться від 3-го до 9 січня 2022 року. Змагання стануть підготовкою до першого Великого шолома нового сезону - Australian Open, який запланований на 17-30 січня.

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