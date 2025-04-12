Світоліна достроково вивела збірну України до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Жіноча збірна України з тенісу достроково оформила вихід до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг.

Сталося це після того, як Еліна Світоліна (WTA 18) в матчевій зустрічі зі Швейцарією перемогла Жиль Тайхманн (WTA 96) з рахунком 6:4, 6:2.

Для того, щоб гарантувати українській збірній перше місце в групі з Польщею та Швейцарією, Еліні було достатнього виграти один сет, але вона зуміла перевиконати це завдання.

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Зазначимо, що в першому матчі українсько-швейцарського протистояння Марта Костюк (WTA 25) зазнала поразки від Селін Наеф (WTA 178) з рахунком 4:6, 6:7.

Третій матч, парний, проти Швейцарії вже не матиме турнірного значення. Україну в ньому представлять Людмила і Надія Кіченок.

Додамо, що днем раніше Світоліна та Костюк принесли збірній України перемогу над Польщею у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Згідно з новим регламентом, до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг виходить лише переможець групи з трьох збірних.

Раніше жіноча збірна України з тенісу двічі в історії грала у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг: 2010-го та 2012-го. Тоді до світової групи виходили вісім команд, які грали матчі на виліт. Українки вибували одразу в першому раунді.

Для збірної України це перший в історії вихід до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг після ребрендингу турніру. У попередні три роки українки намагалися подолати кваліфікаційний раунд, однак щоразу зупинялася за крок до фінального раунду.