Світоліна достроково завершила тенісний сезон-2024: назвала причину

Українська тенісистка Еліна Світоліна більше не зіграє на турнірах 2024 року.

29-річна уродженка Одеси в інтерв'ю Управлінню спорту Львова повідомила, що вирішила достроково завершити поточний сезон через травми.

"У мене був непоганий сезон. Я вже закінчила сезон зараз, тому що травмувалася. Завершити цей рік у топ-30 – це непоганий результат з огляду на те, що я була більше часу травмована цього сезону.

Олімпіада теж була непогана, на жаль, цього року я не змогла принести медаль, але були класні перемоги. Зараз я лікуватиму свої травми. Сподіваюся, що зможу почати свій наступний сезон краще", – розповіла Еліна.

Цього року Світоліна зіграла у фіналі турніру WTA 250 в Окленді, дійшла до чвертьфіналу Wimbledon і до 1/8 фіналу Australian Open, US Open та Roland Garros. На Олімпіаді-2024 в Парижі вона зупинилася в 1/8 фіналу. Наразі українка посідає 28-ме місце в рейтингу WTA.

Зазначимо, що минулого року Світоліна також через травму достроково завершила сезон після Відкритого чемпіонату США.

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