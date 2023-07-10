Світоліна емоційно прокоментувала перемогу над білорускою Азаренко в 1/8 фіналу Wimbledon (відео)

Українська тенісистка Еліна Світоліна висловилася про перемогу над білорускою Вікторією Азаренко в матчі 1/8 фіналу Wimbledon 2023 року.

28-річна уродженка Одеси на характері обіграла колишню першу ракетку світу з держави-агресорки в надзвичайно напруженому трисетовому поєдинку.

У післяматчевому інтерв'ю Еліна розповіла, що своєю перемогою хотіла принести радість українським фанатам.

"Після народження доньки це другий найщасливіший момент у моєму житті. Я просто думала, що моя країна переживає важкі часи. В Україні багато людей вболіває за мене, а я граю тут, перед вами. Я знаю, наскільки для них важливий кожен момент, коли можна поділитися радістю.

Сьогодні був один із матчів, коли потрібно пройти через усе. Не можу скаржитися, тому просто боролася за кожне очко, і врешті-решт, виграла матч", – сказала Еліна.

"Back home there are lots of people cheering for me."



Ukrainian player Elina Svitolina was emotional after reaching the #Wimbledon quarter-finals. pic.twitter.com/D1cQYmIxyo — BBC Sport (@BBCSport) July 9, 2023

Світоліна вдруге в кар'єрі пройшла до чвертьфіналу Wimbledon. Еліна вдев'яте виступає в основній сітці трав'яного мейджора. Її найкращим результатом на цьому турнірі Grand Slam залишається півфінал 2019 року.

У чвертьфіналі Світоліна позмагається з першою ракеткою світу полькою Ігою Швьонтек, яка активно підтримує Україну від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, в поєдинку третього кола Світоліна розібралася з уродженкою Москви Софією Кенін, яка представляє США.

Цього року росіян і білорусів допустили до Wimbledon у нейтральному статусі за умови виконання ними низки правил. Тенісисти з РФ та Білорусі, а також їхні команди мали підписати "декларацію про нейтралітет". Також на турнір не допустили гравців, які отримують фінансування від країн-агресорок.

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