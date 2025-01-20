Світоліна емоційно прокоментувала перемогу над росіянкою та вихід до чвертьфіналу Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№27 WTA) дала пресконференцію після перемоги над нейтральною суперницею з російським паспортом Веронікою Кудерметовою (№75 WTA) та виходу до чвертьфіналу Australian Open-2025.

30-річна уродженка Одеси розповіла про послання "The spirit of Ukraine" ("Дух України"), яке залишила на камері після перемоги над спортсменкою з країни-агресорки.

Також Еліна висловилася про матчі проти росіянок і відповіла на запитання, чому не уявляє можливим рукостискання з ними.

– На камері ви написали "Український дух". Чому саме сьогодні? Чому саме це послання?

– Як я вже говорила у попередньому інтерв'ю на корті, цей бойовий дух, який я демонструю, повністю відображає український характер. Я намагаюся показати його світові та представляти свою країну.

Нині для України особливо складний час. Війна триває майже три роки, і кожен українець щодня носить на своїх плечах цей важкий тягар. Для мене важливо знаходити сили перемагати в матчах та приносити хоч трохи радості, хоч невелику перемогу нашим людям. Я відчуваю відповідальність за це. Битися – це, як мінімум, те, що я можу зробити для своєї країни.

– Чи відчуваєте ви відповідальність нагадувати людям, що війна все ще триває?

– Так, звичайно. Як спортсменка, як одна з провідних спортсменок України, я відчуваю, що повинна використовувати свої платформи та свій голос максимально, щоб привертати увагу до цієї теми та збирати кошти для різних напрямків допомоги нашим людям.

Мені здається, що іноді люди забувають, що війна все ще триває, що ми все ще потребуємо допомоги. Для мене дуже важливо показати стійкість, показати, що я готова боротися, попри все, і представляти цей дух.

– Як ви почувалися, граючи сьогодні проти російської тенісистки? Як ви вважаєте, як новий президент Трамп вплине на ситуацію в Україні?

– Я вже багато разів грала проти російських тенісисток від початку війни. Для мене у цьому немає нічого нового. Сьогодні я була дуже мотивована перемогти, щоб люди в Україні прокинулися з хорошими новинами. Я дуже рада, що змогла це зробити.

Щодо нового президента США, мені здається, йому треба дати час показати себе. Це складна ситуація. Зараз багато розмов про те, як усе буде, чи зможе він закінчити війну за кілька днів, чи ні. Ми можемо обговорювати це годинами, але насправді ніхто не знає, що станеться. Ми просто терпляче чекаємо на цей момент.

– Від початку війни ви виграли вже 9 матчів проти російських тенісисток. Ви говорили про свій бойовий дух. Звідки ви берете сили? Чи робите ви щось особливе, знаючи, що гратимете з російською суперницею? І ще: чи бачите ви момент, коли зможете потиснути руку російській суперниці?

– Я не роблю нічого особливого. У мене однакова ранкова рутина і ті самі приготування перед матчами. Все залишається таким самим. Просто я відчуваю, що дух у мене в таких матчах зовсім інший. Я викладаюсь повністю, віддаю всю свою енергію.

Якщо я не виграю, то боротимусь до останнього, ніби готова померти на корті. Я не дозволю суперниці виграти легко. Мені здається, що саме цей бойовий дух допомагає мені у таких матчах. Як я вже казала, у мене особисто дуже сильні асоціації із цією країною. Це для мене болісно і тяжко на серці. Звичайно, це надає мені додаткової мотивації.

Щодо рукостискань, то чесно кажучи, враховуючи ті почуття та асоціації, які в мене є з цією країною, я не можу уявити, що це колись станеться. Це жахливе відчуття, яке я нікому не побажаю випробувати. Прокидатися і дізнаватися новини про те, що ваші друзі загинули на фронті, вбиті російськими солдатами, – це щось неймовірно тяжке для мого серця, – сказала Світоліна.

Раніше повідомлялося, що Світоліна подовжила успішну серію в матчах проти росіянок після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Перемога над Кудерметовою стала для Еліни вже дев'ятою над тенісистками з країни-агресорки від 24 лютого 2022 року. За цей час вона жодного разу не програла суперницям з російським паспортом.

Еліна удванадцяте зіграє у чвертьфіналі турнірів серії Grand Slam. Вона тричі діставалася цієї стадії на Australian Open (2018, 2019, 2025), 4 рази на Roland Garros (2015, 2017, 2020, 2023), двічі на US Open (2019, 2021) та три рази на Wimbledon (2019, 2023, 2024).

За вихід до дебютного півфіналу австралійського мейджора Світоліна позмагається проти американки Медісон Кіз (№14 WTA), яка в 1/8 фіналу вибила Олену Рибакіну (№7 WTA) з Казахстану – 6:3, 1:6, 6:3.

Світоліна – єдина українка, яка продовжує виступи в одиночному розряді Australian Open-2025. Раніше перший раунд змагань не змогли подолати Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна. А Марта Костюк і Даяна Ястремська вибули в третьому колі.

Матчі основної сітки Australian Open-2025 триватимуть від 12 до 26 січня. Чинною чемпіонкою турніру є білоруска Аріна Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі через повномасштабну війну російських окупантів проти України.

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